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Дрогба: Я верю в победу Англии на ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 05:52 | Категория: Новости футбола

Дидье ДрогбаДидье Дрогба

Именитый экс-форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба сыграл достаточно долгий период в Английской премьер-лиге и признался, что на текущем Чемпионате мира в России болеет за команду этой страны. Ивуариец завяил, что верит в победу английской сборной на Мундиале.

                «Я на протяжении 9 лет выступал в Англии, моя семья прожила там 12 лет. Поэтому считаю себя немного англичанином. Я правда верю в то, что сборная Англия может победить на Чемпионате мира. К тому же шансы увеличились после вылета из турнира немецкой национальной команды», - сказал Дрогба.

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