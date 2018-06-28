Дрогба: Я верю в победу Англии на ЧМ

Дидье Дрогба

Именитый экс-форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба сыграл достаточно долгий период в Английской премьер-лиге и признался, что на текущем Чемпионате мира в России болеет за команду этой страны. Ивуариец завяил, что верит в победу английской сборной на Мундиале.

«Я на протяжении 9 лет выступал в Англии, моя семья прожила там 12 лет. Поэтому считаю себя немного англичанином. Я правда верю в то, что сборная Англия может победить на Чемпионате мира. К тому же шансы увеличились после вылета из турнира немецкой национальной команды», - сказал Дрогба.