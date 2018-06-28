  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Пятница 06 июля

17:00  cleag Уругвай – Франция 21:00  cleag Бразилия – Бельгия
Свернуть список трансляций

Реал опроверг данные о переходе Мбаппе

Дата публикации: Сегодня, 05:50 | Категория: Новости футбола

Килиан МбаппеКилиан Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» официально опровергла информацию о том, что была достигнута договоренность о переходе в клуб французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

                «Данные, которые были опубликованы ранее в средствах массовой информации о договоренности между «Реалом» и «ПСЖ» - ложные. Мы не делали никаких предложений французскому клубу по переходу определенных футболистов. Мы сожалеем о распространении подобных слухов», - говорится в сообщении на официальном сайте «королевского» клуба.

                Напомним, ранее ряд футбольных изданий сообщал о том, что «Реал» готов заплатить парижскому клубу порядка 272 000 000 евро.

                Отметим, что в минувшем сезоне 19-летний Килиан Мбаппе сыграл в 28 поединках французской Лиги 1. В них он забил 13 мячей и оформил 8 голевых пасов.

Нравится
Похожие новости:
  • Килиан Мбаппе может пополнить МЮ за 270 млн евро
    Килиан Мбаппе может пополнить МЮ за 270 млн евро
            Килиан Мбаппе По данным испанских СМИ, руководство «ПСЖ» готово расстаться со своим форвардом Килианом...
  • Мбаппе прокомментировал интереса Реала к нему
    Мбаппе прокомментировал интереса Реала к нему
    Киллиан Мбаппе Форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе прокомментировал информацию относительно интереса к нему мадридского...
  • Килиан Мбаппе вскоре может стать игроком «ПСЖ»
    Килиан Мбаппе вскоре может стать игроком «ПСЖ»
    Килиан Мбаппе Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в ближайшее время перейти в «Пари Сен-Жермен». По информации европейских...
  • Реал выкупит Мбаппе и отдаст его в аренду
    Реал выкупит Мбаппе и отдаст его в аренду
    Управление «Реала» (Мадрид) твёрдо вознамерилось договориться с «Монако» по поводу приобретения 18-летнего вундеркинда...
  • Marca: Мбаппе согласился на переход в Реал
    Marca: Мбаппе согласился на переход в Реал
    Форвард княжеского «Монако» принял решение относительно своего будущего, по версии испанского издания Marca. По сведениям источника,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close