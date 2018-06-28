Реал опроверг данные о переходе Мбаппе

Килиан Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» официально опровергла информацию о том, что была достигнута договоренность о переходе в клуб французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Данные, которые были опубликованы ранее в средствах массовой информации о договоренности между «Реалом» и «ПСЖ» - ложные. Мы не делали никаких предложений французскому клубу по переходу определенных футболистов. Мы сожалеем о распространении подобных слухов», - говорится в сообщении на официальном сайте «королевского» клуба.

Напомним, ранее ряд футбольных изданий сообщал о том, что «Реал» готов заплатить парижскому клубу порядка 272 000 000 евро.

Отметим, что в минувшем сезоне 19-летний Килиан Мбаппе сыграл в 28 поединках французской Лиги 1. В них он забил 13 мячей и оформил 8 голевых пасов.