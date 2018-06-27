Иньеста: Прощание стало не таким, как хотел
Хавбек испанской национальной команды Андрес Иньеста дал комментарий относительно итогов проигранного поединка против сборной России в серии 11-метровых ударов (3:4).
«Мы полностью отдались на поле, но у соперника удалось реализовать задуманное на этот матч. Серия пенальти стала разочарованием для нас. У нас не вышло сделать шаг вперед. При этом, нельзя винить игрока в том, что он не забил пенальти. Несмотря на то, что это достаточно тяжелый удар, нам нужно извлечь урок из такого поучительного, хоть и горького опыта», - говорит 34-летний полузащитник.
Также Иньеста подытожил свои выступления в сборной:
«Это был значительный период в моей жизни. Он подошел к концу. Что-то когда-то начинается и когда-то завершается. Но прощание стало не таким, как бы я хотел», - добавил Иньеста.
Напомним, Андрес Иньеста принял решение об окончании международной карьеры. За 12 лет выступлений за национальную команду он принял участие в 131 поединке и отметился 13 забитыми мячами.
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