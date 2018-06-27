Черчесов: Мы не зря работали над собой
Дата публикации: Сегодня, 21:11 | Категория: Новости футбола
Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокоментировал итоги встречи в рамках 1/8 финала Чемпионата мира против сборной Испании (1:1 в основное время и 4:3 – по пенальти).
«Мы потратили много сил и эмоций. Мы всегда благодарим наших болельщиков, а в этот раз – вдвойне. Глядя на трибуны, я понимаю, что мы не зря работали над собой на протяжении двух лет», - говорит Черчесов.
Также главный коуч россиян рассказал, что левый защитник команды Юрий Жирков вылетел из обоймы и закончил своим выступления на Мундиале:
«Боюсь, Жирков сыграл последнюю игру на Чемпионате мира. Он выходил с небольшим повреждением, сыграл 45 минут и потом начались проблемы», - добавил Станислав Черчесов.
Похожие новости:
Черчесов: Так матчи начинать нельзя
Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал итог матча заключительного тура группового раунда...
Станислав Черчесов Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал итог матча заключительного тура группового раунда...
Черчесов: Мы показали, что сборная хочет быть достойной хозяйкой на ЧМ
Станислав Черчесов Главный наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча-открытия Чемпионата мира против...
Станислав Черчесов Главный наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча-открытия Чемпионата мира против...
Станислав Черчесов официально возглавил сборную России по футболу
На официальной веб-странице российской сборной в Twitter’е появилась информация о новоназначенном тренере – им стал С. Черчесов. ...
На официальной веб-странице российской сборной в Twitter’е появилась информация о новоназначенном тренере – им стал С. Черчесов. ...
Казаков: Черчесов может стать первопроходцем
Илья Казаков, ранее работавший в качестве пресс-атташе российской сборной, дал комментарий касательно того, что Станислав Черчесов вывел...
Илья Казаков, ранее работавший в качестве пресс-атташе российской сборной, дал комментарий касательно того, что Станислав Черчесов вывел...
СМИ: Черчесов возглавит один из европейских клубов
У экс-наставника «Динамо» Черчесова есть перспектива трудоустройства в Европе, информирует «Чемпионат.com». Источник...
У экс-наставника «Динамо» Черчесова есть перспектива трудоустройства в Европе, информирует «Чемпионат.com». Источник...