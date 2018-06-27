Черчесов: Мы не зря работали над собой

Станислав Черчесов

Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокоментировал итоги встречи в рамках 1/8 финала Чемпионата мира против сборной Испании (1:1 в основное время и 4:3 – по пенальти).

«Мы потратили много сил и эмоций. Мы всегда благодарим наших болельщиков, а в этот раз – вдвойне. Глядя на трибуны, я понимаю, что мы не зря работали над собой на протяжении двух лет», - говорит Черчесов.

Также главный коуч россиян рассказал, что левый защитник команды Юрий Жирков вылетел из обоймы и закончил своим выступления на Мундиале:

«Боюсь, Жирков сыграл последнюю игру на Чемпионате мира. Он выходил с небольшим повреждением, сыграл 45 минут и потом начались проблемы», - добавил Станислав Черчесов.