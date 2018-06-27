Акинфеев: Я рад и опустошен одновременно

Игорь Акинфеев

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, ставший настоящим героем встречи в матче 1/8 финала Мундиаля против испанской национальной команды (1:1, по пенальти 4:3) рассказал об эмоциях после поединка и о самой игре.

«Я ощущаю опустошение и радость победы. На протяжении второй половины встречи мы все время оборонялись, хотели оставить ворота на замке, что у нас получилось. Мы надеялись на серию пенальти, так как против Испании всегда тяжело играть. Не всегда же им должно везти?

Большое спасибо болельщикам за оказанную нам поддержку. Мы проводим фантастический турнир, не только наши, но и болельщики из других стран прониклись этой праздничной атмосферой и поняли, что Россия является страной, в которой умеют играть в футбол, а также организовать праздник», - говорит вратарь российской сборной.

Также Акинфеев поделился мнением о полученной им награде лучшего игрока матча:

«Я не считаю себя лучшим игроком встречи. Лучшей была команда и болельщики», - добавил Игорь Акинфеев.