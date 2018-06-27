Погба: Месси – лучший футболист в мире несмотря на игру его сборной
Центрбек французской национальной команды дал комментарий относительно победы своей команды в поединке 1/8 финала Чемпионата мира против сборной Аргентины (4:3).
«Сборная Аргентины является отличной командой с рядом звезд в своем составе. У них было множество эпизодов у наших ворот. Вероятно, им не доставало скорости и движения, однако они хорошо показали себя.
Для меня Месси является звездой футбола и лучшим в мире, вне зависимости от его игры в национальной команде и итоге матча.
Когда мы проигрывали 1:2 я думал, что это конец. Но надежда умирает в последнюю очередь. В футболе всегда все может смениться в последние минуты. Главное показывать хорошую игру и проявлять уважение к сопернику.
Нам противостояла сильная команда, но мы имеем своих, безмерно амбициозных игроков. Теперь мы ставим цель победить в будущем матче», - сказал Погба.
Похожие новости:
Лионель Месси Лидер атак сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями о матче против Нигерии (2:1), проходящего в рамках заключительного...
Финансовый кризис, который постиг аргентинскую футбольную федерацию, привёл к тому, что охранники национальной команды уже полгода не получают...
Звездный голеадор «Барсы» отличился пятисотым результативным ударом в своей карьере. Второе взятие ворот «Валенсии» имени...
Поговаривают, что интервью лидера «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси может обернуться громким скандалом. На днях...
Голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес назвал своего партнера по команде Богом. Речь идет о 26-летнем Аргентинском нападающем Лионеле Месси....