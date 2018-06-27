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Погба: Месси – лучший футболист в мире несмотря на игру его сборной

Дата публикации: Сегодня, 21:08 | Категория: Новости футбола

Лионель МессиЛионель Месси

Центрбек французской национальной команды дал комментарий относительно победы своей команды в поединке 1/8 финала Чемпионата мира против сборной Аргентины (4:3).

«Сборная Аргентины является отличной командой с рядом звезд в своем составе. У них было множество эпизодов у наших ворот. Вероятно, им не доставало скорости и движения, однако они хорошо показали себя.

Для меня Месси является звездой футбола и лучшим в мире, вне зависимости от его игры в национальной команде и итоге матча.

Когда мы проигрывали 1:2 я думал, что это конец. Но надежда умирает в последнюю очередь. В футболе всегда все может смениться в последние минуты. Главное показывать хорошую игру и проявлять уважение к сопернику.

Нам противостояла сильная команда, но мы имеем своих, безмерно амбициозных игроков. Теперь мы ставим цель победить в будущем матче», - сказал Погба.

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