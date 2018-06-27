Роналду: Покидаем Чемпионат мира, гордясь собой
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии - Криштиану Роналду воздержался от комментариев про свой дальнейший путь в составе сборной, после проигрыша в 1/8 финала Мундиаля команде Уругвая (1:2) и вылета с турнира. Также Роналду считает, что для его товарищей по команде нет причин считать Чемпионат Мира неудачным.
«Мы должны поздравить «небесно-голубых», потому что они вышли в 1/4 финала,- передает слова Криштиану, португальская пресса. - Мы провели достойную игру. Возможно, мы заслужили большего, но выигрывает тот, кто забьет больше мячей. Они поразили наши ворота два раза. С этим можно их поздравить.
Мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Как лидер Португалии я знаю, как усердно мы работали, и мы должны гордиться собой», - сказал Роналду.
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