МЮ продлил контракт с Феллайни

Маруан Феллайни

Полузащитник Маруан Феллайни продлил трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Информация об этом опубликована на официальном сайте «красных дъяволов».

Сообщается, что новый трудовой договор с бельгийским исполнителем заключен до середины 2020 года и имеет опцию продления на 1 год.

«Рад продолжить играть в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Я счастлив быть здесь. Я чувствую, что под руководством Жозе Моуринью команда сможет добиться успехов. Хочу поблагодарить его за веру в меня и доверие. С нетерпением жду старта клубного сезона, но сейчас я полностью cконцентрирован на играх Мундиаля», - сказал Феллайни.