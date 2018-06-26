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МЮ продлил контракт с Феллайни

Дата публикации: Сегодня, 20:14 | Категория: Новости футбола

Маруан ФеллайниМаруан Феллайни

Полузащитник Маруан Феллайни продлил трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Информация об этом опубликована на официальном сайте «красных дъяволов».

                Сообщается, что новый трудовой договор с бельгийским исполнителем заключен до середины 2020 года и имеет опцию продления на 1 год.

                «Рад продолжить играть в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Я счастлив быть здесь. Я чувствую, что под руководством Жозе Моуринью команда сможет добиться успехов. Хочу поблагодарить его за веру в меня и доверие. С нетерпением жду старта клубного сезона, но сейчас я полностью cконцентрирован на играх Мундиаля», - сказал Феллайни.

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