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Реал снизил сумму отступных за Роналду до 120 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 20:12 | Категория: Новости футбола

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

По информации испанских футбольных СМИ, лидер атак мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал ближе к уходу из клуба в связи с тем, что руководство «сливочных» существенно снизило сумму его отступных.

                Сообщается, что «Реал» заложил новую клаусулу в контракт игрока в размере 120 миллионов евро. Напомним, ранее она составляла 1 миллиард евро. Такая стоимость делала почти нереальным уход футболиста из клуба.

                Ожидается, что теперь за именитого 33-летнего португальца смогут побороться ряд топ-клубов Европы.

                Добавим, что ранее в прессе появлялись сообщения об имеющихся разногласиях между «Реалом» и Роналду.

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