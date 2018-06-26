Реал снизил сумму отступных за Роналду до 120 млн евро

Криштиану Роналду

По информации испанских футбольных СМИ, лидер атак мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал ближе к уходу из клуба в связи с тем, что руководство «сливочных» существенно снизило сумму его отступных.

Сообщается, что «Реал» заложил новую клаусулу в контракт игрока в размере 120 миллионов евро. Напомним, ранее она составляла 1 миллиард евро. Такая стоимость делала почти нереальным уход футболиста из клуба.

Ожидается, что теперь за именитого 33-летнего португальца смогут побороться ряд топ-клубов Европы.

Добавим, что ранее в прессе появлялись сообщения об имеющихся разногласиях между «Реалом» и Роналду.