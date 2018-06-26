Руни перешел в клуб США

Уэйн Руни

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни перешел в клуб MLS «Ди-Си Юнайтед». Переход окончательно оформят лишь 10 июля. Именно тогда в американской лиге открывается окно трансферов.

Сообщается, что сумма перехода составила около 14 000 000 фунтов стерлингов, а ежегодный оклад 32-летнего форварда составит приблизительно 4 000 000.

«Переезд в Америку это еще один шаг вверх для моей карьеры, - говорит Руни. – Я голоден к игре и намерен добиться успехов со своим новым клубом. Не могу дождаться того момента, когда присоединюсь к команде и выйду на футбольное поле».

Напомним, Уэйн Руни сыграл в 31 игре в рамках Английской Премьер-лиги, забил в них 10 мячей и оформил два голевых паса. В общей сложности, английский нападающий провел в Англии 16 сезонов, являясь игроком «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».