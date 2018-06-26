Дзюба: Мы хотим совершить небольшое чудо

Артем Дзюба

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился, чего он ждет от поединка в рамках 1/8 финала турнира против команды Испании, который пройдет в Москве 1 июля.

«Не могу говорить о том, что нас хвалят. Мы выполнили минимальную задачу. Многие в стране ощутили праздник, даже те, кто не увлекается футболом. Нам удалось сделать скачок в игре. Теперь желаем совершить небольшое чудо, сделать еще больший праздник. Хотим, чтобы вся страна гордилась нами.

С нетерпением жду этого матча. Лишь в противостоянии с лучшими командами понимаешь свой уровень. Борьба с Пике и Рамосом – посмотрим кто кого превзойдет. Эта команда имеет топ-класс. Защита «Барселоны» и «Реала» уже говорит, что нам будет сложно.

Мы вышли в раунд плей-офф и больше нет права на ошибки. Испанская команда будет играть против нас агрессивно и с максимальной концентрацией. Мы намерены найти их слабые стороны, искать свой шанс и использовать имеющиеся моменты на 100%», - заявил Дзюба.