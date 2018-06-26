МЮ интересуется Кроосом
Как сообщают испанские футбольные издания, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса. Помешать этому сможет лишь безмерный размер отступных.
В руководстве «красных дъяволов» уверены, что немецкий полузащитник будет идеальным усилением средней линии и сыграется с Полем Погбой. При этом, мадридский «Реал» не собирается продавать Крооса и не верит в то, что трансфер возможен, так как в трудовом соглашении между футболистом и клубом заложена клаусула в размере 500 000 000 евро.
Напомним в минувшем сезоне 28-летний Кроос сыграл в 27 поединках в рамках испанского первенства, забил 5 голов и оформил 7 результативных пасов.
Боатенг: С вершины скатились на дно
Защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг в своем аккаунте «Instagram» написал обращение к болельщикам национальной команды после того, как она вылетела с Мундиаля.
«Катастрофа. Чемпионат мира вышел не таким, как мы ждали. Я злой и разочарованный. Мне жаль наших болельщиков, поддерживающих нас на трибунах и у телевизоров дома.
Четыре года назад мы находились на вершине, а теперь скатились на дно. Никто не позавидует такому периоду в жизни футболиста.
Я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые всегда оказывают нам поддержку. Мы сделаем определенные выводы из произошедшего и будем продолжать работать. Я обещаю, что мы будем сильнее!», - пишет Боатенг.
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