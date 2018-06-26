Дрогба разочарован игрой команд Африки на ЧМ
Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба дал комментарий относительно выступления на Чемпионате мира в России команд из Африки.
«Считаю это существенным шагом назад. Я думаю, что это должно стать возможностью пересмотра стратегий относительно будущего – для КАФ и непосредственно команд. Сборные имеют потенциал и денежные ресурсы для развития, но требуются другие усилия.
Нам нужна стабильность и структура, как у европейских и южноамериканских команд. Таким образом, когда-нибудь мы добъемся успеха», - считает Дрогба.
Отметим, что в первый раз за 32 года на Мундиале ни одна из африканских команд не прошла в стадию 1/8 финала турнира. Напомним, что в 2018 году за Кубок Мира боролись команды Египта, Нигерии, Туниса, Марокко и Сенегала. Все команды вылетели после игр группового раунда.
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