Дрогба разочарован игрой команд Африки на ЧМ

Дидье Дрогба

Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба дал комментарий относительно выступления на Чемпионате мира в России команд из Африки.

«Считаю это существенным шагом назад. Я думаю, что это должно стать возможностью пересмотра стратегий относительно будущего – для КАФ и непосредственно команд. Сборные имеют потенциал и денежные ресурсы для развития, но требуются другие усилия.

Нам нужна стабильность и структура, как у европейских и южноамериканских команд. Таким образом, когда-нибудь мы добъемся успеха», - считает Дрогба.

Отметим, что в первый раз за 32 года на Мундиале ни одна из африканских команд не прошла в стадию 1/8 финала турнира. Напомним, что в 2018 году за Кубок Мира боролись команды Египта, Нигерии, Туниса, Марокко и Сенегала. Все команды вылетели после игр группового раунда.