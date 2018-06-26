  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Дрогба разочарован игрой команд Африки на ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 20:03 | Категория: Новости футбола

Дидье ДрогбаДидье Дрогба

Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба дал комментарий относительно выступления на Чемпионате мира в России команд из Африки.

                «Считаю это существенным шагом назад. Я думаю, что это должно стать возможностью пересмотра стратегий относительно будущего – для КАФ и непосредственно команд. Сборные имеют потенциал и денежные ресурсы для развития, но требуются другие усилия.

                Нам нужна стабильность и структура, как у европейских и южноамериканских команд. Таким образом, когда-нибудь мы добъемся успеха», - считает Дрогба.

Отметим, что в первый раз за 32 года на Мундиале ни одна из африканских команд не прошла в стадию 1/8 финала турнира. Напомним, что в 2018 году за Кубок Мира боролись команды Египта, Нигерии, Туниса, Марокко и Сенегала. Все команды вылетели после игр группового раунда.

Нравится
Похожие новости:
  • Дидье Дрогба в ближайшем матче дебютирует за Монреаль
    Дидье Дрогба в ближайшем матче дебютирует за Монреаль
    Дидье Дрогба, подписавший соглашение с «Чикаго Файр», но в итоге по обмену оказавшийся в клубе «Монреаль Импакт», в...
  • Порту хочет подписать Дрогба
    Порту хочет подписать Дрогба
    Звездный ивуариец Дидье Дрогба известный европейскому зрителю по выступлениям за лондонский «Челси» может начать сезон в чемпионате...
  • L'Equipe: «Челси» подпишет Дрогба
    L'Equipe: «Челси» подпишет Дрогба
    Ветеран ивуарийской сборной может вернуться в родные пенаты. Следует напомнить, что 36-летний Дидье Дрогба этим летом стал свободным агентом, после...
  • Мишель Платини: «В ЧМ-2018 года должны участвовать 40 команд»
    Мишель Платини: «В ЧМ-2018 года должны участвовать 40 команд»
    По словам президента УЕФА Мишеля Платини количество участников, которые отправятся на чемпионат мира в Россию необходимо расширить с текущих 32 до...
  • Премия Golden Foot - 2013 досталась Дидье Дрогба
    Премия Golden Foot - 2013 досталась Дидье Дрогба
    Кот-д'Ивуарский форвард Дидье Дрогба, ныне играющий за турецкий "Галатасарай" стал обладателем премии Golden Foot - 2013, вручаемая футболистам...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close