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Ибрагимович: Сборная Швеции покоряет мир

Дата публикации: Сегодня, 20:01 | Категория: Новости футбола

Златан ИбрагимовичЗлатан Ибрагимович

Экс-нападающий национальной команды Швеции Златан Ибрагимович рассказал, что рад тому, что его соотечественники достигли успехов на Чемпионате мира в России. Добавим, шведская сборная заняла первое место в группе и в 1/8 финала турнира сразиться с командой Швейцарии.

                «Перед стартом Мундиаля я говорил о том, что Швеция пройдет далеко, вероятно выиграет Кубок Мира. Я рад и горжусь тем, что я швед. Я везде езжу с флагом своей страны.

                Мир покорил я, а теперь это делает шведская сборная. Любому, кто будет играть со шведами – будет крайне сложно. Думаю, что об этом знают все.

                Наша команда одолела две команды не из Европы, но проиграла немцам. Я не думаю, что это важно. Я уверен, что сборная в игре против Швейцарии сделает все должным образом, а мы будем их поддерживать», - говорит Ибрагимович.

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