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Мюллер о вылете сборной Германии с ЧМ: Это провал

Дата публикации: Вчера, 22:57 | Категория: Новости футбола

Томас МюллерТомас Мюллер

Лидер атак немецкой сборной Томас Мюллер рассказал об итогах проигранного матча против Южной Кореи (0:2), прошедшего в рамках заключительного поединка группового этапа на Мундиале.

                «Я очень разочарован. После поединка со Швецией мы считали, что все в наших руках, однако сейчас я разбит. Учитывая то, что в такой группе, являясь действующими чемпионами мира – занимаем четвертую позицию. Сложно сказать о причинах произошедшего. Нам не удалось выдержать давление. Наши соперники нас тщательно изучили», - сказал Мюллер.

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