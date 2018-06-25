Мюллер о вылете сборной Германии с ЧМ: Это провал
Дата публикации: Вчера, 22:57 | Категория: Новости футбола
Лидер атак немецкой сборной Томас Мюллер рассказал об итогах проигранного матча против Южной Кореи (0:2), прошедшего в рамках заключительного поединка группового этапа на Мундиале.
«Я очень разочарован. После поединка со Швецией мы считали, что все в наших руках, однако сейчас я разбит. Учитывая то, что в такой группе, являясь действующими чемпионами мира – занимаем четвертую позицию. Сложно сказать о причинах произошедшего. Нам не удалось выдержать давление. Наши соперники нас тщательно изучили», - сказал Мюллер.
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