Лёв: Германия не заслужила вылета на ЧМ из группы
Главный коуч национальной команды Германии Йоахим Лёв дал комментарий по поводу сенсационного поражения своих подобечных сборной Южной Кореи (0:2) в последнем матче группового раунда Чемпионата мира.
«Сложно сказать, что произошло. Я разочарован произошедшим. Мы не заслужили вылета на стадии групповых матчей. Мы уступили не из-за того, что плохо желали победы, а потому что соперник сыграл лучше.
Нам не удалось продемонстрировать свои умения несмотря на свою готовность и мотивацию. Мы являлись одной из лучших сборных мира, но в этот раз у нас ничего не вышло.
Мне нужно несколько часов для того, чтобы отойти от шокового состояния. Игроки испытывают то же, что и я. Нам следует пережить это, а после рассуждать о моем будущем.
Тем не менее, я не считаю, что немецкий футбол начал переживать плохой период. Команда имеет сильных молодых исполнителей и ряд успехов за последние несколько лет. Такое случается со всеми командами», - поделился Лёв.
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