Асенсио: Не время обсуждать мое будущее
Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио не стал рассказывать о своих планах на будущее. Добавим, что ранее в футбольных СМИ появилась информация об интересе к нему «Ливерпуля», который готов заплатить немалые деньги.
Асенсио на данный момент находится в расположении своей национальной команды на Чемпионате мира и готовится к игре против сборной России.
«Безусловно, это фейки в интернет-изданиях. Я не хочу обсуждать это сейчас. Когда завершится Мундиаль, того придет время говорить о моем будущем. На данный момент я полностью сконцентрирован на игре в сборной. Вопросы клуба будут обсуждаться потом», - сказал 22-летний испанец.
Напомним, действующее трудовое соглашение Марко Асенсио с «королевским» клубом действует до 2023 года. Кроме того, в нем содержится положение о выкупе за сумму равную 700 000 000 евро.
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