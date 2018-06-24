Асенсио: Не время обсуждать мое будущее

Марко Асенсио

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио не стал рассказывать о своих планах на будущее. Добавим, что ранее в футбольных СМИ появилась информация об интересе к нему «Ливерпуля», который готов заплатить немалые деньги.

Асенсио на данный момент находится в расположении своей национальной команды на Чемпионате мира и готовится к игре против сборной России.

«Безусловно, это фейки в интернет-изданиях. Я не хочу обсуждать это сейчас. Когда завершится Мундиаль, того придет время говорить о моем будущем. На данный момент я полностью сконцентрирован на игре в сборной. Вопросы клуба будут обсуждаться потом», - сказал 22-летний испанец.

Напомним, действующее трудовое соглашение Марко Асенсио с «королевским» клубом действует до 2023 года. Кроме того, в нем содержится положение о выкупе за сумму равную 700 000 000 евро.