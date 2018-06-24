МЮ хочет купить Бонуччи
«Манчестер Юнайтед» активно заинтересован в услугах защитника «Милана», капитана команды Леонардо Бонуччи.
Сообщается, что «красные дъяволы» намерены воспользоваться тем, что «россонери» исключат из участников Лиги Европы в связи с нарушением финансового fair-play. При данном раскладе, итальянская команда может расстаться с рядом своих исполнителей.
Ранее в футбольной прессе появлялась информация относительно того, что «Милан» запросит за 31-летнего игрока линии обороны не меньше 42 000 000 евро. Именно за такую сумму был приобретен Бонуччи у туринского «Ювентуса» в летнее окно трансферов 2017 года.
Напомним, Леонардо Бонуччи сыграл в 35 поединках в рамках минувшего розыгрыша итальянского первенства, в которых отметился 2 забитыми голами и получил одну красную карточку.
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