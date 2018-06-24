Месси: Мы хорошо знаем сборную Франции

Лионель Месси

Лидер атак сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями о матче против Нигерии (2:1), проходящего в рамках заключительного матча группового раунда Чемпионата мира.

«Если бы мы не прошли в 1/8 финала, это было бы несправедливо. В первой игре с Исландией мы заслуживали большего, я должен был реализовать 11-метровый удар. Против хорватов, до счета 0:1 все было хорошо, но потом мы допустили ошибки и пропустили еще два мяча. Главное, что мы идем дальше. Хочу сказать, что проблемы на групповой стадии были не только у нас, а и у Испании, Португалии, Германии. Каждый матч на турнире – тяжелый бой за победу», - сказал Месси.

Также аргентинский форвард поделился ожиданиями от предстоящего поединка против французской национальной команды:

«Мы внимательно следили за каждой игрой сборной Франции, и мы знаем, на что они способны. У них хорошая команда и сильные индивидуальные исполнители. Этот матч будет крайне сложным», - отметил он.

Добавим, что поединок 1/8 финала Мундиаля Франция – Аргентина состоится 30 июня на стадионе «Казань Арена» в 17:00 (МСК).