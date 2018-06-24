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ТОП ⚽ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА⚽

Дата публикации: Сегодня, 16:48 | Категория: Новости футбола

Сегодня видеоролик канала 120 ярдов расскажет про лучших бомбардиров на Чемпионатах Мира. Уже скоро мы узнаем, кто станет лучшим на мундиале в России, а сейчас поговорим о лучших бомбардирах на последних пяти главных международных футбольных турнирах. Подписывайся на канал, если еще не успел, и поехали.

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