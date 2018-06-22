Суарес: Мы хотели крупно обыграть Россию
Дата публикации: Сегодня, 22:41 | Категория: Новости футбола
Форвард уругвайской национальной команды Луис Суарес дал комментарий относительно победы над сборной России (3:0) в рамках поединка последнего раунда группового этапа Мундиаля.
«Мы хотели этого – играть лучше. После того, как забили, стремились укрупнить счет и у нас получилось это сделать. Благодаря этой победе у нас получилось записать новую страницу в истории – мы заняли первую строчку в группе.
В первых двух встречах Мундиаля, команда всегда играет осторожно и не желает допускать ошибок. Но в этот раз у нас был другой настрой, и мы показали свои лучшие качества. Все видели это на футбольном поле», - рассказывает Суарес.
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