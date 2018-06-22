Дзюба: Для нас это будет уроком

Артем Дзюба

Форвард российской сборной Артем Дзюба поделился мнением относительно поражением команды команде Уругвая (0:3).

«Мы благодарим болельщиков, Самару за то, что пришли нас поддержать. Призываю страну поддерживать нас еще более рьяно. Мы прошли хорошую проверку командой топ-уровня. Уругвай показал нам тот класс, с которым нам предстоит столкнуться в 1/8 финала турнира. Эта пощечина будет для нас уроком. Нам есть над чем подумать и поработать. Нам следует стать еще более сильнее, так как права на ошибку у нас больше нет.

Теперь мы станем более мотивированными и злыми. Хочется скорее выйти на футбольное поле и дать достойный бой. Главное то, что мы физически выдержали эту игру и хорошо смотрелись в меньшинстве. Нам следует быть единым целым в каждом моменте матча, тщательно накрывать игроков команды соперника», - считает Дзюба.