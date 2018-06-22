  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Дзюба: Для нас это будет уроком

Дата публикации: Сегодня, 22:38 | Категория: Новости футбола

Артем ДзюбаАртем Дзюба

Форвард российской сборной Артем Дзюба поделился мнением относительно поражением команды команде Уругвая (0:3).
                «Мы благодарим болельщиков, Самару за то, что пришли нас поддержать. Призываю страну поддерживать нас еще более рьяно. Мы прошли хорошую проверку командой топ-уровня. Уругвай показал нам тот класс, с которым нам предстоит столкнуться в 1/8 финала турнира. Эта пощечина будет для нас уроком. Нам есть над чем подумать и поработать. Нам следует стать еще более сильнее, так как права на ошибку у нас больше нет.

                Теперь мы станем более мотивированными и злыми. Хочется скорее выйти на футбольное поле и дать достойный бой. Главное то, что мы физически выдержали эту игру и хорошо смотрелись в меньшинстве. Нам следует быть единым целым в каждом моменте матча, тщательно накрывать игроков команды соперника», - считает Дзюба.

Нравится
Похожие новости:
  • Дзюба: Хотел бы играть в АПЛ
    Дзюба: Хотел бы играть в АПЛ
    Артем Дзюба Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что после Чемпионата мира рассчитывает на получение ряда предложений из-за рубежа, в...
  • Китайским клубам нужен Дзюба
    Китайским клубам нужен Дзюба
    По крайней мере два клуба из Поднебесной интересуются форвардом национальной российской команды и питерского «Зенита» А. Дзюбой, о чём...
  • Дзюба надеется, что в Европе его хорошо знают
    Дзюба надеется, что в Европе его хорошо знают
    Форвард Артем Дзюба, представляющий «Зенит», накануне встречи 6-го тура группового этапа ЛЧ с «Гентом», которая пройдет 9-го...
  • Шведские СМИ: Причина поражения – травма Ибрагимовича
    Шведские СМИ: Причина поражения – травма Ибрагимовича
    Шведские масс-медиа весьма болезненно восприняли поражение своей сборной от российской команды в отборочном матче ЧЕ-2016 (1:0). Журналисты считают,...
  • Дзюба не желает облизывать спартаковские ромбики
    Дзюба не желает облизывать спартаковские ромбики
    Зенитовец Артем Дзюба поделился рассуждениями о профессионализме и порядочности в футболе. По мнению бывшего игрока «Спартака»,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close