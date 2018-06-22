Черчесов: Так матчи начинать нельзя

Станислав Черчесов

Главный наставник российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал итог матча заключительного тура группового раунда Чемпионата мира против команды Уругвая (0:3).

«Плюс в том, что, играя вдесятером во второй половине игры, мы стремились забить, чтобы приблизиться к возможности сравнять счет. Конечно, на одного футболиста было меньше, но мы ведь играем не в хоккей либо баскетбол, где существенно заметна разница. Нужно отметить команду – она до последних минут стремилась забить. Поэтому я выпустил игрока линии атаки, а не обороны.

Минус в том, что нельзя начинать матчи таким образом и делать глупости, привозя голы в свои ворота. Мы разбирали стандартные положения, но пропустили все три мяча именно из этих положений.

Мы решили дать отдохнуть Жиркову, так как он с первых матчей имел проблемы с голеностопами. Головина решили не задействовать в связи с тем, что он уже имеет в активе желтую карточку.

Хотел выиграть, но случилось то, что случилось. Лучше пропустить три мяча, чтобы не говорить на другие темы. В целом мне понравилась моя команда – ее реакцией на результат. Мы играли всем сердцем, а у Уругвая были стандарты, которыми они воспользовались», - сказал Черчесов.