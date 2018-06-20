Сербский футбольный союз намерен пожаловаться на судейство
Футбольный союз Сербии (ФСС) заявил о том, что намерен пожать жалобу в ФИФА на работу бригады судей, обслуживающую поединок между национальной командой и сборной Швейцарии (1:2), которую возглавлял немецкий арбитр Феликс Брих.
«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в поединке против Швейцарии. Кроме момента с назначением 11-метрового удара, был ряд моментов, которые трактовали не в нашу пользу», - сказал генеральный секретарь ФСС Йован Шурбатович.
Кроме того, генсек возмутился, что ФИФА дала возможность хавбеку швейцарской команды Шердану Шакири выйти на поле в бутсах, на которых был изображен флаг Косово.
С этим согласен и капитан сборной Сербии, защитник Александр Коларов:
«ФИФА должно обратить на это внимание. Я до сих пор не понимаю, почему на игру с командой Швейцарии был назначен немецкий судья. В ходе матча он постоянно вел беседы с нашим соперником, но мы не в Германии. В нашу пользу судья должен был ставить 11-метровый удар, однако его не было. Я не понимаю, как работает система видеоповторов. Судейством я разочарован», - сказал он.
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