Муса: Надеюсь забить два гола Аргентине

Ахмед Муса

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса, после уверенной победы своей команды над Исландией (2:0) и своего дубля, в рамках второго тура группового этапа Мундиаля, рассказал, чего ждет от будущего матча против аргентинской команды, который пройдет 26 июня.

«Не считаю, что забить Аргентине крайне сложно. При этом, нашей команде нужно будет хорошо поработать. Мы понимаем, насколько важна для нас последняя игра в группе. Нам обязательно нужно выигрывать.

На минувшем Чемпионате мира я забивал Аргентине 2 гола, также и «Барселоне», в который играет Месси, когда играл за «Лестер». Поэтому в следующем поединке возможно всё», - сказал нигерийский нападающий.

Добавим, что нигерийской команде в игре против аргентинцев для выхода из группы D, при определенном раскладе в поединке Исландия-Хорватия устроит ничейный результат.