Симеоне: Месси хорош, но только с высококлассной командой

Диего Симеоне

Главный наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своего соотечественника Лионеля Месси и отметил, какие проблемы имеет аргентинская сборная.

«Месси хорош, но лишь тогда, когда в его окружении находятся первоклассные партнеры в «Барселоне»», - говорит специалист.

То, что произошло в игре против Хорватии, не стало чем-то удивительным, считает Симеоне:

«Это происходило со сборной на протяжении последних четырех лет – анархия, отсутствие управления со стороны национальной Ассоциации футбола и других лиц, ответственных за игру сборной. Я не вижу, чтобы команду вели вперед. Этим никто не занимается – ни футболисты, ни тренерский штаб. Команда определенно потерянная», - выразил мнение наставник «матрасников».