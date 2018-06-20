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Симеоне: Месси хорош, но только с высококлассной командой

Дата публикации: Вчера, 23:14 | Категория: Новости футбола

Диего СимеонеДиего Симеоне

Главный наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своего соотечественника Лионеля Месси и отметил, какие проблемы имеет аргентинская сборная.

                «Месси хорош, но лишь тогда, когда в его окружении находятся первоклассные партнеры в «Барселоне»», - говорит специалист.

                То, что произошло в игре против Хорватии, не стало чем-то удивительным, считает Симеоне:

                «Это происходило со сборной на протяжении последних четырех лет – анархия, отсутствие управления со стороны национальной Ассоциации футбола и других лиц, ответственных за игру сборной. Я не вижу, чтобы команду вели вперед. Этим никто не занимается – ни футболисты, ни тренерский штаб. Команда определенно потерянная», - выразил мнение наставник «матрасников».

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