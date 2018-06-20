Дзюба: Хотел бы играть в АПЛ
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что после Чемпионата мира рассчитывает на получение ряда предложений из-за рубежа, в частности от клубов Английской Премьер-лиги.
«Надеюсь, что после турнира у меня будет больше предложений от европейских клубов. Они были и раньше, но на данный момент говорить о них бессмысленно. Я бы уехал лишь в Англию. Я обожаю эту страну и Английскую Премьер-лигу. Там преобладает скорость, сила, играют сильнейшие команды, проходные игры отсутствуют», - заявляет Дзюба.
Также российский форвард подверг критике Испанскую Примеру:
«Когда мне говорят об испанском чемпионате, то я смеюсь. Лидеры турнира - «Реал» и «Барселона» за сезон имеют по 25 проходных матчей. При этом, в Англии, когда «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ, то он показал свои способности грандам», - добавил он.
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