Дзюба: Хотел бы играть в АПЛ

Артем Дзюба

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что после Чемпионата мира рассчитывает на получение ряда предложений из-за рубежа, в частности от клубов Английской Премьер-лиги.

«Надеюсь, что после турнира у меня будет больше предложений от европейских клубов. Они были и раньше, но на данный момент говорить о них бессмысленно. Я бы уехал лишь в Англию. Я обожаю эту страну и Английскую Премьер-лигу. Там преобладает скорость, сила, играют сильнейшие команды, проходные игры отсутствуют», - заявляет Дзюба.

Также российский форвард подверг критике Испанскую Примеру:

«Когда мне говорят об испанском чемпионате, то я смеюсь. Лидеры турнира - «Реал» и «Барселона» за сезон имеют по 25 проходных матчей. При этом, в Англии, когда «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ, то он показал свои способности грандам», - добавил он.