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Срна покинул Шахтер и перешел в Кальяри

Дата публикации: Вчера, 23:11 | Категория: Новости футбола

Дарио СрнаДарио Срна

Многолетний лидер и капитан донецкого «Шахтера» покинул клуб. 36-летний защитник перебрался в «Кальяри» в качестве свободного агента. Руководство «оранжево-черных» поблагодарило его за вклад в историю клуба.

                Контракт между опытнейшим хорватом и итальянским клубом подписан по схеме «1+1». При этом, сумма оклада футболиста не сообщается.

                Добавим, что на сегодня Дарио Срна дисквалифицирован за прием допинговых средств. На поле он сможет выйти лишь 23 августа.

                Хорватский защитник отыграл за донецкий клуб 15 лет. За эти годы он сыграл в 536 матчах и отметился 49 забитыми мячами. Кроме того, в сезоне 2008-2009, в составе «Шахтера» он стал обладателем Кубка УЕФА.

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