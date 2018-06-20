Слуцкий: Мне все нравится в Витессе

Леонид Слуцкий

Новый главный коуч «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий рассказал о городе Арнем, в котором базируется команда и об общих впечатлениях после первого пресс-подхода.

«По окончанию первой пресс-конференции у меня остались приятные впечатления от общения с журналистами. Они были дружелюбны и открыты, как и все люди в этом городе. Я доволен, как внимательно и уважительно ко мне относятся.

Грядет непростой и интересный период. 26 июля нас ждет первая игра в рамках Лиги Европы. Надеюсь, что болельщики будут оказывать команде должную поддержку.

В Арнеме я чувствую себя как дома. Здесь мне нравится все – люди, традиции, парковые зоны. От города невероятные впечатления. Надеюсь, что я понравлюсь фанатам «Витесса».

Обещаю, что выучу голландский. На этом языке я знаю лишь пару фраз. Безусловно, этот язык сложен, но я выучу его», - сказал Слуцкий.