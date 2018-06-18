ТОП ⚽РЕКОРДОВ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА⚽

Дорогие друзья, вас приветствует канал 120 ярдов. Мы, как и весь мир с головой окунаемся в Чемпионат мира 2018 года. Наконец-то мы дождались главного футбольного события, которое проходит лишь раз в четыре года, но всегда несет в себе что-то незабываемое и новое. Так что скорее подписывайся на канал, чтобы не пропустить самые интересные события этого мундиаля. А сегодня мы поговорим о рекордах всех чемпионатов мира, чтобы еще ближе познакомиться с этим захватывающим мероприятием.

Самые крупные победы , самый быстрый забитый гол, лучший бомбардир, максимальное забитое кол-во голов за одну игру, самый взрослый игрок, наибольшее количество выигранных чемпионатов мира в качестве игрока. Приятного просмотра!