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ТОП ⚽РЕКОРДОВ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА⚽

Дата публикации: Сегодня, 15:54 | Категория: Новости футбола

Дорогие друзья, вас приветствует канал 120 ярдов. Мы, как и весь мир с головой окунаемся в Чемпионат мира 2018 года. Наконец-то мы дождались главного футбольного события, которое проходит лишь раз в четыре года, но всегда несет в себе что-то незабываемое и новое. Так что скорее подписывайся на канал, чтобы не пропустить самые интересные события этого мундиаля. А сегодня мы поговорим о рекордах всех чемпионатов мира, чтобы еще ближе познакомиться с этим захватывающим мероприятием.
Самые крупные победы , самый быстрый забитый гол, лучший бомбардир, максимальное забитое кол-во голов за одну игру, самый взрослый игрок, наибольшее количество выигранных чемпионатов мира в качестве игрока. Приятного просмотра! 

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