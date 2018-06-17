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Касильяс: Россия и Испания могут встретится в финале ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 22:10 | Категория: Новости футбола

Икер КасильясИкер Касильяс

Именитый экс-голкипер испанской сборной, ныне выступающий за «Порту» Икер Касильяс оценил подготовку России к проведению Мундиаля и оценил шансы страны-хозяйки на триумф в этом турнире.

                «Рад быть в Москве. Хочу поблагодарить за организацию – Россия хорошо принимает болельщиков со всех уголков мира. Это футбольная страна.

                Поздравляю Россию с тем, что ее команда вышла в 1/8 финала Чемпионата мира. Возможно, Россия дойдет до финала, где встретится с Испанией, так как игры в своей стране дают определенное преимущество», - сказал испанский вратарь.

                Отметим, что Икер Касильяс завоевал победу на Чемпионате мира со своей национальной командой в 2010 году.

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