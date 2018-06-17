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Гус Хиддинк: Удивлен игрой сборной России

Дата публикации: Сегодня, 22:07 | Категория: Новости футбола

Гус ХиддинкГус Хиддинк

Экс-наставник российской сборной Гус Хиддинк дал комментарий относительно игры хозяев Мундиаля.

                «Приятно, что команда значительно поменялась, в отличии с тем периодом, когда она выступала на Кубке конфедераций. Безусловно, минувшие товарищеские игры не давали уверенности, и я удивился, как российская сборная продемонстрировала себя в первой встрече в рамках Чемпионата мира. К тому-же Саудовская Аравия играла в равный футбол против сборной Уругвая.

                Удивлен тактикой и физподготовкой россиян. Думал, что после разгромной победы команда будет подходить к игре с Египтом в консервативном ключе, однако они постоянно шли в атаку. Это очень понравилось. Команда готова достаточно хорошо во всех линиях – обороне, полузащите и атаке.

                Если сборная России не будет играть с сильнейшими командами, то они потеряют мастерство. У нее есть классные игроки – Дзюба с хорошей техникой и ростом, а также Головин», - сказал нидерландский специалист.

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