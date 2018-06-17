Манчини: Больно смотреть ЧМ

Роберто Манчини

Главный наставник итальянской сборной Роберто Манчини признал, что ему и игрокам команды больно следить за матчами Мундиаля. Напомним, «Скуадра Адзурра» не прошла на Чемпионат мира, уступив в стыковых поединках команде Швеции.

«Нам больно. Я не думаю, что кто-то предполагал, что итальянская сборная не попадет на турнир.

При этом, посмотрев первые матчи, я считаю, что наша команда могла бы без проблем конкурировать со сборными выступающими на Мундиале», - сказал Манчини.

Также экс-тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос журналиста, что думает относительно полузащитника российской сборной Александре Головине, который может пополнить туринский «Ювентус»:

«Он молодой футболист, имеющий хорошие технические характеристики, позволяющие ему показывать себя должным образом в Серии А», - отметил итальянский специалист.