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Манчини: Больно смотреть ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 22:05 | Категория: Новости футбола

Роберто МанчиниРоберто Манчини

Главный наставник итальянской сборной Роберто Манчини признал, что ему и игрокам команды больно следить за матчами Мундиаля. Напомним, «Скуадра Адзурра» не прошла на Чемпионат мира, уступив в стыковых поединках команде Швеции.

                «Нам больно. Я не думаю, что кто-то предполагал, что итальянская сборная не попадет на турнир.

                При этом, посмотрев первые матчи, я считаю, что наша команда могла бы без проблем конкурировать со сборными выступающими на Мундиале», - сказал Манчини.

                Также экс-тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос журналиста, что думает относительно полузащитника российской сборной Александре Головине, который может пополнить туринский «Ювентус»:

                «Он молодой футболист, имеющий хорошие технические характеристики, позволяющие ему показывать себя должным образом в Серии А», - отметил итальянский специалист.

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