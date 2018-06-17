Гомеш может уйти из Барселоны

Андре Гомеш

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш этим летом может покинуть каталонский клуб. Однако, как сообщают испанские футбольные издания, «сине-гранатовые» намерены расстаться с хавбеком за сумму не меньше 22 000 000 евро.

По имеющимся данным, «Барселона» собирается рассмотреть любые предложения по игроку, но только за указанную сумму.

Напомним, что Гомеш пополнил «блаугранос» в середине 2016 года, перейдя из «Валенсии» за 35 000 000 евро с множеством бонусов.

Добавим, что португальский исполнитель неоднократно говорил о своем ужасном положении в клубе. По его словам, он теряет физическую форму, в связи с чем его не включили в состав национальной команды, которая на данный момент выступает на Чемпионате мира в России.