  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Гомеш может уйти из Барселоны

Дата публикации: Сегодня, 22:02 | Категория: Новости футбола

Андре ГомешАндре Гомеш

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш этим летом может покинуть каталонский клуб. Однако, как сообщают испанские футбольные издания, «сине-гранатовые» намерены расстаться с хавбеком за сумму не меньше 22 000 000 евро.

                По имеющимся данным, «Барселона» собирается рассмотреть любые предложения по игроку, но только за указанную сумму.

                Напомним, что Гомеш пополнил «блаугранос» в середине 2016 года, перейдя из «Валенсии» за 35 000 000 евро с множеством бонусов.

                Добавим, что португальский исполнитель неоднократно говорил о своем ужасном положении в клубе. По его словам, он теряет физическую форму, в связи с чем его не включили в состав национальной команды, которая на данный момент выступает на Чемпионате мира в России.

Нравится
Похожие новости:
  • Андре Гомеш подписал контракт с Барселоной
    Андре Гомеш подписал контракт с Барселоной
    На официальном веб-портале «Барселоны» опубликована информация, удостоверяющая факт подписания между клубом и А. Гомешом долгосрочного...
  • Официально: Андре Гомеш переходит в Барселону
    Официально: Андре Гомеш переходит в Барселону
    Похоже, «Барселоне» удалось перехватить португальского полузащитника «Валенсии» у мадридского «Реала», который, к...
  • Андре Гомеш близок к переходу в Реал
    Андре Гомеш близок к переходу в Реал
    Португальский хавбек, выступающий в составе Летучих Мышей, в ближайшем времени может сменить команду, однако остаться продолжать выступать в...
  • Ювентус всерьез нацелился на Андре Гомеша
    Ювентус всерьез нацелился на Андре Гомеша
    Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника Летучих Мышей А. Гомеша в летнее трансферное окно, сообщает La...
  • Наполи желает приобрести Крамера
    Наполи желает приобрести Крамера
    По информации издания «Sport Mediaset», неаполитанцы намерены усилиться хавбеком Кристофом Крамером из «Байера». Главной...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close