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Федерация футбола Египта намерена жаловаться на судейство в ФИФА

Дата публикации: Сегодня, 22:00 | Категория: Новости футбола

Федерация футбола Египта намерена жаловаться на судейство в ФИФА

Как сообщают египетские спортивные издания, национальная Федерация футбола собирается отправить жалобу в ФИФА относительно работы бригады судей во главе с парагвайским арбитром Касересом Вильяфанте. Именно они обслуживали поединок команды Египта против России (1:3) в рамках второго тура группового этапа Мундиаля.

                «Мы подадим жалобу на судей, так как она допустила ряд очевидных ошибок. Арбитр никак не отреагировал на просьбу использования систему видеоповторов в моменте, когда в штрафной площади упал Марван Мосхен. Это был чистый 11-метровый», - сказал президент египетской футбольной Федерации Хани Абу Реда.

                Кроме того, он добавил, что при первом забитом голе сборной России, Артем Дзюба играл не по правилам, воздействуя на игрока линии обороны Ахмеда Фатхи, срезавшего мяч в свои ворота.

                Напомним, сборная России, вместе с командой Уругвая набрала по 6 зачетных пунктов в группе А гарантировали себе выход в стадию плей-офф досрочно. Национальная сборная Египта и Саудовской Аравии покидают турнир.

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