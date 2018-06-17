Официально: Фред перешел в МЮ

Фред

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Бразилии в свою команду. Сообщается, что контракт с 25-летним хавом заключен сроком на 5 лет с возможностью продления на еще один сезон.

«Фред дополнит нашу среднюю линию своими характеристиками: его креативность и хороший пас даст нашей игре хорошую глубину. Рад тому, что Фред пополнил нашу команду», - сказал главный коуч «красных дъяволов» Жозе Моуринью.

Сам футболист также прокомментировал свой переход:

«Я пополнил величайший клуб мира. Упускать возможность работать вместе с Жозе Моуринью – нельзя. Я с нетерпением хочу начать работать с новой командой. Благодарю всех в «Шахтере» за то, что ни делали для меня последние 5 лет», - сказал бразильский полузащитник.

Напомним, Фред сыграл в составе «оранжево-черных» 101 матч и отметился 10 забитыми мячами.