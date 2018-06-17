МЮ не хочет расставаться с Марсьялем

Антони Марсьяль

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается прощаться с нападающим команда Антони Марсьялем в это окно трансферов.

По данным британских изданий, португальский тренер рассчитывает на 22-летнего французского форварда в грядущем сезоне.

При этом, агент Марсьяля ранее заявлял о том, что его клиент готов уйти из команды и рассматривать поступающие к нему предложения:

«Существует ряд факторов, о которых достаточно рано говорить. «Манчестер Юнайтед» желает, чтобы Марсьяль продлил трудовой договор и остался. Но мы пока не договорились», - сообщил представитель нападающего.