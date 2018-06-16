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Павон: Аргентина провалила старт ЧМ

Дата публикации: Вчера, 23:29 | Категория: Новости футбола

Кристиан ПавонКристиан Павон

Нападающий национальной команды Аргентины Кристиан Павон дал комментарий относительно старта сборной на Чемпионате мира – ничьи в матче против Исландии (1:1).

                «Если говорить честно, то ничейный результат против исландской сборной – провалил наш старт на Мундиале. Теперь команда не имеет права на ошибку, а поединок против сборной Хорватии будет решающим. Нам нужно побеждать во что бы то ни было, если мы собираемся продолжать борьбу за трофей. Игра с хорватской сборной будет сложнейшей, к тому же, я не могу сказать, что мы являемся фаворитами в этой дуэли», - выразил мнение Павон.

Напомним матч Аргентина – Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.

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