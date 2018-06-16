Павон: Аргентина провалила старт ЧМ

Кристиан Павон

Нападающий национальной команды Аргентины Кристиан Павон дал комментарий относительно старта сборной на Чемпионате мира – ничьи в матче против Исландии (1:1).

«Если говорить честно, то ничейный результат против исландской сборной – провалил наш старт на Мундиале. Теперь команда не имеет права на ошибку, а поединок против сборной Хорватии будет решающим. Нам нужно побеждать во что бы то ни было, если мы собираемся продолжать борьбу за трофей. Игра с хорватской сборной будет сложнейшей, к тому же, я не могу сказать, что мы являемся фаворитами в этой дуэли», - выразил мнение Павон.

Напомним матч Аргентина – Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.