Павон: Аргентина провалила старт ЧМ
Дата публикации: Вчера, 23:29 | Категория: Новости футбола
Нападающий национальной команды Аргентины Кристиан Павон дал комментарий относительно старта сборной на Чемпионате мира – ничьи в матче против Исландии (1:1).
«Если говорить честно, то ничейный результат против исландской сборной – провалил наш старт на Мундиале. Теперь команда не имеет права на ошибку, а поединок против сборной Хорватии будет решающим. Нам нужно побеждать во что бы то ни было, если мы собираемся продолжать борьбу за трофей. Игра с хорватской сборной будет сложнейшей, к тому же, я не могу сказать, что мы являемся фаворитами в этой дуэли», - выразил мнение Павон.
Напомним матч Аргентина – Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.
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