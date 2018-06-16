  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Боруссия нацелена на покупку Муссы Дембеле

Дата публикации: Вчера, 23:27 | Категория: Новости футбола

Мусса ДембелеМусса Дембеле

Форвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

                Футбольные издания сообщают, что главный коуч немецкой команды Люсьен Фавр лично желает видеть в команде 21-летнего нападающего. По имеющимся данным, Дортмунд готовится отправить официальное предложение.

                Отмечается, что такое внимание к Дембеле обусловлено тем, что «Боруссия» находится в активном поиске лидера атак.

                Напомним, из команды «шмелей» ушел Миши Батшуайи. Немецкая команда намеревалась его приобрести, однако лондонский «Челси», которому принадлежит бельгиец конголезского происхождения вернул его себе.

Нравится
Похожие новости:
  • «Реал» хочет приобрести Дембеле
    «Реал» хочет приобрести Дембеле
    Усман Дембеле «Королевский клуб» рассматривает вариант покупки нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Как...
  • Ювентус опережает МЮ и Челси в борьбе за форварда Селтика
    Ювентус опережает МЮ и Челси в борьбе за форварда Селтика
    По информации издания Football Italia, М. Дембеле, талантливый нападающий шотландского «Селтика», ближе к переходу в итальянский...
  • Реал включился в борьбу за Дембеле
    Реал включился в борьбу за Дембеле
    Яркие выступления М. Дембеле не остались без внимания топовых команд Европы – теперь очередь дошла и до мадридского «Реала». The...
  • Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
  • Ливерпуль и Ювентус охотятся за Дембеле
    Ливерпуль и Ювентус охотятся за Дембеле
    Форвард «Фулхэма» находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля», утверждает «Lequipe». На...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close