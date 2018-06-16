Боруссия нацелена на покупку Муссы Дембеле

Мусса Дембеле

Форвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Футбольные издания сообщают, что главный коуч немецкой команды Люсьен Фавр лично желает видеть в команде 21-летнего нападающего. По имеющимся данным, Дортмунд готовится отправить официальное предложение.

Отмечается, что такое внимание к Дембеле обусловлено тем, что «Боруссия» находится в активном поиске лидера атак.

Напомним, из команды «шмелей» ушел Миши Батшуайи. Немецкая команда намеревалась его приобрести, однако лондонский «Челси», которому принадлежит бельгиец конголезского происхождения вернул его себе.