Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Давид де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа при подписании нового трудового соглашения с клубом может зарабатывать 21 000 000 евро.

Таким образом, испанский вратарь может стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире. На данный момент им является страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Его годовой оклад составляет порядка 15 000 000 евро.

Напомним, Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года – 7 лет назад он перешел из мадридского «Атлетико». В минувшем сезоне он принял участие в 46 поединках в рамках всех турниров. Также испанский голкипер вошел в символическую команду Английской Премьер-лиги и выиграл «Золотую перчатку» внутреннего чемпионата.