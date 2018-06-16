Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире
Дата публикации: Вчера, 23:25 | Категория: Новости футбола
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа при подписании нового трудового соглашения с клубом может зарабатывать 21 000 000 евро.
Таким образом, испанский вратарь может стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире. На данный момент им является страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Его годовой оклад составляет порядка 15 000 000 евро.
Напомним, Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года – 7 лет назад он перешел из мадридского «Атлетико». В минувшем сезоне он принял участие в 46 поединках в рамках всех турниров. Также испанский голкипер вошел в символическую команду Английской Премьер-лиги и выиграл «Золотую перчатку» внутреннего чемпионата.
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