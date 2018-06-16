ЦСКА отказался продать Головина в Ювентус за 17 млн евро
Руководство московского ЦСКА ответило отказом на предложение о покупке полузащитника команды Александра Головина, так как считает, что футболист стоит не менее 25 00 000 евро.
Итальянские издания сообщают, что первое предложение туринского клуба составляло 17 000 000 евро с рядом возможных бонусов в будущем.
Теперь футбольные издания пишут, что «бянконери» собираются сделать новый запрос по 22-летнему игроку, увеличив сумму перехода до 18 000 000 и процент для клуба из Москвы при дальнейшей продаже полузащитника.
Напомним, Головин сыграл в 27 поединках прошедшего сезона РФПЛ, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми пасами. Кроме того, хавбек отлично стартовал на Чемпионате мира – забил гол со штрафного и отдал две голевые передачи.
Добавим, что по данным прессы, лидер ЦСКА попал в сферу интересов ряда топ-клубов Европы, включая «Челси», «Арсенал» и «Барселону».
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