Хаби Алонсо: Ливерпулю нужен глубокий состав
Экс-хавбек «Ливерпуля» Хаби Алонсо выразил мнение относительно игры «мерсисайдцев» в минувшем сезоне.
«Команда достигла многого в прошедшем сезоне. Причем дело не только в попадании в финал Лиги Чемпионов, а в их новом стиле игры. Команда имеет крепкую основу, однако следует продолжать строительство команды и улучшать ее. Теперь нужно бороться не за попадание в четверку, а за титул чемпиона. Мы знаем, что «Ливерпуль» способен одолеть любую команду, но им нужна стабильность.
Считаю, что у Юргена Клоппа отличная команда, но ей не хватает исполнителей. В обойме клуба должно быть до 22 футболистом, чтобы преодолевать все трудности достаточно плотного графика. Каждый матч и очко очень важно. Для этого нужен глубокий состав.
Основа команды построена, но нужно усилиться несколькими футболистами, которые будут соответствовать высокому классу игры», - считает Алонсо.
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