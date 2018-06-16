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Гризманн продлил соглашение с Атлетико

Дата публикации: Вчера, 23:21 | Категория: Новости футбола

Антуан ГризманнАнтуан Гризманн

Лидер атак мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн продлил трудовое соглашение с клубом до 2023 года.

                Таким образом, заключив новый контракт с «матрасниками», французский форвард окончательно снял все вопросы относительно своего будущего.

                Напомним, Гризманна футбольные издания активно отправляли в «Барселону». Однако, футболист принял решение остаться в Мадриде. Добавим, что за минувший сезон в рамках Испанской Примеры нападающий забил 19 мячей, оформил 9 голевых пасов в 32 поединках. Также Гризманн сделал большой вклад в победу команды в Лиге Европы – он отметился 6 голами и 2 результативными пасами.

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