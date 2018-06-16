Рафаэль Маркес сталь 3-м игроком в истории, который сыграл на пяти ЧМ
Выход защитника мексиканской сборной Рафаэля Маркеса, во второй половине игры в рамках Мундиаля против сборной Германии (1:0) стал для опытнейшего игрока пятым в истории.
До этого момента, лишь два футболиста играли в пяти чемпионатах мира за карьеру – немецкий хавбек Лотар Маттеус и мексиканский голкипер Антонио Карбахаль.
«Наверняка это мой последний Мундиаль. Но я счастлив, что он начался для меня с победы. Безусловно, личный рекорд – здорово, но важно, чтобы команда вошла в историю на этом Чемпионате мира. Я не хотел думать о том, что этот турнир стал для меня пятым. Я думал лишь о том, как помочь команде.
Победа над сборной Германии – историческая. Однако нам нужно идти далее в таком же духе и готовиться к будущим играм. Мы собираемся занять первую строчку в группе, но понимаем, что это будет очень непросто», - говорит 39-летний защитник.
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