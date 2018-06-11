Лёв: Мы разочарованы поражением от Мексики
Главный коуч национальной команды Германии Йоахим Лёв дал комментарий относительно сенсационного поражения от сборной Мексики (0:1) в матче первого тура группового раунда Чемпионата мира.
«Мы разочарованы. Почти во всех первых матчах на Чемпионате мира мы выигрывали. Сейчас важно извлечь из произошедшего уроке. В первой половине встречи мы играли плохо, много теряли мяч – ранее такого не было. Также мы создавали много свободных зон для соперника. Потом, после того, как сборная Мексики забила гол, она отошла в глубокую оборону. Однако, несмотря на это, нам удалось создать множество моментов, которые не были реализованы.
От мексиканцев мы ждали именно такой уровень игры. Они умеют быстро выходить из обороны в атаку и предпочитают контролировать мяч. Также мы убедились в том, что фланговые игроки соперника достаточно сильны в дриблинге. Иногда приходилось их очень плотно опекать», - сказал Лёв.
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