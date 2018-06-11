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Дзагоев: Надеюсь выйдем в 1/8 финала и я вернусь

Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола

Алан ДзагоевАлан Дзагоев

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче-открытии Чемпионата мира против национальной команды Саудовской Аравии (5:0), рассказал о ходе восстановления.

                «У меня впервые порвалась левая нога. Ранее рвал лишь правую. Я все делал верно и профессионально, мне сложно объяснить произошедшее. Когда хожу, ощущаю боли, которые вполне нормальны в первые дни. Вскоре буду заниматься в зале, делать упражнения. Сроки назвать сложно – врачи будут следить за ходом восстановления.

                Произошедшее стало для меня ударом. Самый главный турнир проходит без моего участия. Надеюсь, что мне еще удастся сыграть. Даст бог, выйдем в 1/8 финала и я вернусь в строй», - сказал российский полузащитник.

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