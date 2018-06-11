Дзагоев: Надеюсь выйдем в 1/8 финала и я вернусь

Алан Дзагоев

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче-открытии Чемпионата мира против национальной команды Саудовской Аравии (5:0), рассказал о ходе восстановления.

«У меня впервые порвалась левая нога. Ранее рвал лишь правую. Я все делал верно и профессионально, мне сложно объяснить произошедшее. Когда хожу, ощущаю боли, которые вполне нормальны в первые дни. Вскоре буду заниматься в зале, делать упражнения. Сроки назвать сложно – врачи будут следить за ходом восстановления.

Произошедшее стало для меня ударом. Самый главный турнир проходит без моего участия. Надеюсь, что мне еще удастся сыграть. Даст бог, выйдем в 1/8 финала и я вернусь в строй», - сказал российский полузащитник.