Капелло: После хет-трика Ронадлу Месси испытывал давление
Экс-наставник национальных команд Англии и России Фабио Капелло дал оценку игре аргентинской сборной против Исландии на Мундиале.
«После хет-трика Роналду, Месси испытывал напряжение. Криштиану хотел стремился делать что-то большее, так как раньше в играх Чемпионата мира он забивал не так много голов.
Касаемо сборной Аргентины, можно сказать, что средняя линия команды – ужасна. Она играла медлительно и начинала свои атаки исключительно через центр с дальнейшим поиском Месси. Считаю, что Месси лучше, нежели Роналду, однако национальная команда ему не оказывает должной помощи.
Касаемо Дибалы, стоит сказать, что он не зря остался на скамейке запасных. Дибале еще далеко до уровня Лионеля и Криштиану. Ему стоит больше работать над собой, стабильностью выступлений и в командной игре. Он всегда ожидает, чтобы ему дали удобную передачу, думая о том, что ведет игру за сильную команду. Тем не менее, его бы можно задействовать в игре против Исландии», - выразил мнение Капелло.
Похожие новости:
Хавбек «Атлетико» поделился своими небезынтересными мыслями: «Мне делали предложение представители «Барселоны», однако я пожелал остаться в своей...
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадонна подключился к спорам о том, кто больше всего заслуживает престижную награду — «Золотой...
Вчера ФИФА опубликовала шорт-лист претендентов на получение Золотого мяча-2013. В него, как и ожидалось вошли: представитель мадридского...
Менеджер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что даже если бы у Мадридцев была возможность подписать Лионеля Месси, они бы не...
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины...