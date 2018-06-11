Капелло: После хет-трика Ронадлу Месси испытывал давление

Криштиану Роналду

Экс-наставник национальных команд Англии и России Фабио Капелло дал оценку игре аргентинской сборной против Исландии на Мундиале.

«После хет-трика Роналду, Месси испытывал напряжение. Криштиану хотел стремился делать что-то большее, так как раньше в играх Чемпионата мира он забивал не так много голов.

Касаемо сборной Аргентины, можно сказать, что средняя линия команды – ужасна. Она играла медлительно и начинала свои атаки исключительно через центр с дальнейшим поиском Месси. Считаю, что Месси лучше, нежели Роналду, однако национальная команда ему не оказывает должной помощи.

Касаемо Дибалы, стоит сказать, что он не зря остался на скамейке запасных. Дибале еще далеко до уровня Лионеля и Криштиану. Ему стоит больше работать над собой, стабильностью выступлений и в командной игре. Он всегда ожидает, чтобы ему дали удобную передачу, думая о том, что ведет игру за сильную команду. Тем не менее, его бы можно задействовать в игре против Исландии», - выразил мнение Капелло.