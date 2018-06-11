Анчеллоти: Однажды хотел бы возглавить сборную

Карло Анчелотти

Главный коуч «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что рано или поздно хотел бы встать у руля итальянской сборной, при этом, никогда бы не возглавил «Барселону» и «Интер».

«Я никогда не был главным наставником национальной команды, но однажды хотел бы этого. Ранее я контактировал с представителями сборной Италии, но я решил выбрать работу в клубе. Хочется работать ежедневно.

Мне будет сложно возглавить лишь «Барселону», так как я тренировал мадридский «Реал» и «Интер», так как я руководил «Миланом», - сказал итальянский специалист.

Напомним, в конце мая этого года Карло Анчелотти стал главным тренером «Наполи». С этим клубом он заключил трудовое соглашение сроком на 3 года.