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Анчеллоти: Однажды хотел бы возглавить сборную

Дата публикации: Вчера, 23:31 | Категория: Новости футбола

Карло АнчелоттиКарло Анчелотти

Главный коуч «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что рано или поздно хотел бы встать у руля итальянской сборной, при этом, никогда бы не возглавил «Барселону» и «Интер».

                «Я никогда не был главным наставником национальной команды, но однажды хотел бы этого. Ранее я контактировал с представителями сборной Италии, но я решил выбрать работу в клубе. Хочется работать ежедневно.

                Мне будет сложно возглавить лишь «Барселону», так как я тренировал мадридский «Реал» и «Интер», так как я руководил «Миланом», - сказал итальянский специалист.

                Напомним, в конце мая этого года Карло Анчелотти стал главным тренером «Наполи». С этим клубом он заключил трудовое соглашение сроком на 3 года.

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