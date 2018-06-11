Саутгейт: Не надеялся возглавить сборную Англии
Дата публикации: Вчера, 23:30 | Категория: Новости футбола
Главный коуч сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что до того, как возглавил национальную команду, не рассчитывал получить эту должность.
«Два года назад я даже не думал о том, что могу стать главным тренером сборной Англии. Я надеялся на то, что команда удачно выступит на Евро и Рой Ходжсон останется у руля сборной. Потом, когда я тренировал сборную U-21, коучем назначили Сэма Эллардайса, я поддерживал его.
Я уже рассказывал, что сначала был не доволен тем, что я встал у руля команды, но я доволен этой ответственностью. Считаю, что я был самой лучшей и опытной кандидатурой в то время. Мне нравится моя должность», - сказал Саутгейт.
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