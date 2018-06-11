Навас может уйти из Реала
Дата публикации: Сегодня, 23:28 | Категория: Новости футбола
Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас попал в сферу интересов итальянского «Наполи». По данным футбольный СМИ Италии, «неаполитанцы» намерены обратиться к «сливочным», после того, как получили отказ на переход в команду Руя Патрисиу, Маттиа Перина и Бернда Лено, который, судя по всему пополнит лондонский «Арсенал».
При этом, возможность перехода добавляет смена главного наставника команды в «Реале». Пока неизвестно, входит ли Навас в планы новоиспеченного коуча «королевского» клуба Хулена Лопетеги.
Добавим, что «Реал» занимается поиском вратаря. Ранее в футбольных изданиях появлялась информация о том, что голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон Бекер близок к переезду в Мадрид.
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